El Mercado Petrolero Internacional

José Grasso Vecchio.- Si hay una palabra que actualmente describe al mercado petrolero internacional es la incertidumbre, ello como consecuencia de un conjunto de factores que van desde lo que ahora ocurre con la invasión a Ucrania a la evidente tendencia a la desaceleración o eventual contracción de la economía mundial. Hay elementos que concurren en la formación y comportamiento del precio del petróleo, en el corto y mediano plazo, entre ellos la situación de la oferta y la demanda de crudo y los aspectos geopolíticos.

Desde el punto de vista de la oferta, según la última cifra publicada por la OPEP, los países que conforman esta organización produjeron en agosto de 2022 un total de 29.650.000 barriles diarios, correspondiendo a Arabia Saudita 10.904.000 barriles por día, es decir un 37%, seguido muy de lejos por Irak con 4.525.000 barriles diarios. Ello significó un aumento de 618.000 barriles, con un aumento de 2,1% respecto al mes de julio.

Estados Unidos se mantiene como el principal productor de petróleo a nivel mundial con una producción en agosto de 12.365.000 de barriles diarios, lo que denota un ascenso de 1.100.000 barriles cada día respecto a agosto de 2021, lo equivale a un 10% adicional. Rusia por parte, produjo 9.800.000 barriles diarios, lo que implicó un ligero aumento respecto al año previo. Todo ello sugiere que el mercado petrolero está bien abastecido y que el problema para el mercado parece residir en la potencial debilidad de la demanda y la incertidumbre geopolítica respecto a la guerra en Ucrania.

Desde el punto de vista de la demanda, la gran mayoría de los analistas y expertos coinciden en el hecho que las menores proyecciones de crecimiento de la economía mundial o el pronóstico de una eventual recesión mundial van a determinar un ajuste en la cantidad demandada de hidrocarburos.

De hecho, la OPEP ha ajustado ligeramente a la baja su predicción acerca del consumo de petróleo para lo que resta de 2022 y algo similar hizo el banco de inversión Goldman Sachs quien de un incremento para 2023 de 2.500.000 barriles diarios de aumento bajó hasta 2.000.000 de barriles diarios. Todas estas estimaciones están condicionadas al desempeño de la economía mundial y sobre el particular hay una preocupación por los recortes que los organismos financieros internacionales están haciendo sobre la desaceleración de la actividad económica de China.

En efecto, el Banco de Desarrollo Asiático rebajó la previsión de crecimiento para China en 2022 desde un 5% en abril a 3,3% en septiembre y lo mismo han hecho otras instituciones como el Banco Mundial y el Citibank. Claramente todos estos factores contribuyen a una debilidad de la demanda.

En lo que respecta a los factores geopolíticos el tema se concentra en Rusia, como tercer mayor productor de petróleo. Rusia ha recurrido a importantes descuentos para poder competir en el mercado de Asia para no forzar disminuciones de la producción. No hay indicios de una interrupción de la producción en un país importante, tal vez salvo en Libia.

La OPEP busca subir el precio del petróleo con un recorte histórico. El acuerdo logrado esta semana es para recortar su oferta de petróleo en dos millones de barriles diarios a partir del 1 de diciembre.

La medida tuvo su impacto desde que comenzaron los rumores sobre el recorte de producción y los precios aumentaron 9% y hasta alcanzar ayer los US$ 92 el barril. El objetivo de la OPEP es mantener el precio del barril en ese rango y que no baje de US$ 90.

El tema del abastecimiento de gas se mantiene como un tópico muy importante para Europa debido a la alta dependencia de Rusia. Sin embargo, la Unión Europea, actuando en bloque ha adoptado medidas remediales para asegurar el suministro de ese producto desde Estados Unidos, Azerbaiyán, Argelia y Catar, entre otros productores de gas, para hacer frente a la nueva temporada invernal.

Con la llegada del invierno usualmente hay presiones alcistas sobre los precios del gas y el petróleo. No obstante, la combinación de todos los elementos antes mencionados ha coadyuvado a que desde un pico de US$ 95 por barril en agosto, el precio del petróleo se haya ubicado en US$ 85 por barril en septiembre. A pesar de esta caída, la inmensa mayoría de los países exportadores de petróleo se ha beneficiado de una situación excepcionalmente favorable del mercado mundial del petróleo.

