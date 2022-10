Elon Musk lanza un perfume para tener ingresos extra y “poder comprar Twitter”

El multimillonario Elon Musk, lanzó este miércoles un perfume llamado ‘Burnt Hair’ (Pelo quemado) y en una faceta bromista, pidió a sus seguidores comprar el producto para “ayudarlo” en la adquisición de la red social Twitter.

El hombre más rico del mundo, escribió una serie de mensajes jocosos en su cuenta de Twitter preguntándose por qué no se le había ocurrido antes la idea y reveló que ha vendido ya 10.000 frascos del perfume por valor de un millón de dólares.

“Por favor, compren mi perfume para que pueda comprar Twitter”, continuó el consejero delegado de Tesla, que cambió su perfil en la plataforma por “Vendedor de perfumes” y colgó un enlace al producto, ofrecido por 100 dólares en su tienda digital.

La sugerencia de usar el perfume para financiar la compra de Twitter llega cuando algunos medios económicos señalan que la operación, acordada por 44.000 millones de dólares, podría costarle más de lo previsto por las subidas de las tasas de interés.

Hace una semana, Musk accedió a comprar Twitter de nuevo tras meses de discrepancias, pero la Justicia le instó a cerrar la transacción antes del 28 de octubre para evitar el juicio impulsado por la empresa contra él para forzarle a hacerlo.

El famoso empresario aprovechó su popularidad para vender otros productos curiosos, a veces basados en ocurrencias o bromas, como unos pantalones cortos de satén rojo, tablas de surf o tequila.

Su tienda digital, alojada en la página web de su empresa The Boring Company, tiene un apartado dedicado a un falso lanzallamas del que vendió 20.000 unidades y que aparece promocionado en clave de humor, igual que el nuevo perfume.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter

— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022