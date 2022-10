José Guerra: Al #21Oct las reservas internacionales del BCV llegaron al nivel más bajo en cerca de 35 años

El economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) José Guerra, se refirió a las cifras de las reservas internacionales disponibles en el Banco Central de Venezuela al 21 de octubre de 2022, que reflejan una abrupta caída en casi 35 años.

A través de su cuenta en Twitter, el experto señaló que “al 21 de octubre las reservas internacionales del BCV llegaron al nivel más bajo en cerca de 35 años, al totalizar US$ 4.884 millones de las cuales el 80% es oro“.

De acuerdo a las cifras manejadas por el economista, este 25 de octubre el BCV vendió US$ 80 millones a la banca en las mesas de cambio, no obstante, el bolívar continúa devaluándose y ya se cotiza cerca de Bs 9 por dólar, según la tasa oficial.

Cifras recientes

La semana pasada, Guerra comentó que en 1998 el BCV tenía US$ 14.848 millones en reservas internacionales y el precio del petróleo era US$ 8 por barril. “Al 14 de octubre de 2022, las reservas internacionales eran de US$ 4.800 millones y el precio del petróleo US$ 65 por barril”, dijo.