JPMorgan Chase: EE.UU. entrará en recesión en un plazo de 6 a 9 meses

El principal ejecutivo del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, consideró este lunes probable que Estados Unidos caiga en recesión hacia mediados del próximo año, en un plazo de 6 a 9 meses, y dijo que es difícil predecir lo profunda que será esa ralentización económica.

En una entrevista con el canal financiero CNBC, el jefe del mayor banco estadounidense aseguró que la economía del país aún mantiene buena salud, pero dejó clara su preocupación por lo que viene por delante.

“No se puede hablar de la economía sin hablar del futuro y esto es algo serio”, señaló Dimon, que apuntó al impacto de la inflación, la subida de las tasas de interés y otras políticas monetarias y la guerra de Ucrania como los factores clave.

Según el ejecutivo, es muy difícil saber lo larga y grave que esa recesión puede ser, por lo que dijo que JPMorgan se está preparando para distintos escenarios.

