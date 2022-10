OPEP+ anunció reducción de su oferta petrolera en dos millones de barriles diarios

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este miércoles en Viena reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd), lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020.

Así lo anunció el viceministro de Petróleo de Irán, Amir Hossein Zamaninia, al término de una conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus diez naciones productoras aliadas, entre ellas Rusia, México y Kazajistán.

Ministers from #oil exporting countries agreed on Wednesday on major production cuts, in a move aimed at propping up prices. The grouping decided to cut output by "2 million" barrels per day from November, Iran #OPEC Governor Amir Hossein Zamaninia told journalists. pic.twitter.com/mudyPQrErv

