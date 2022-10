Suspenden acción de Twitter en Wall Street hasta concretarse la compra de Elon Musk

El multimillonario Elon Musk habría aceptado comprar la red social Twitter por 44.000 millones de dólares, según confirmaron medios locales.

Según la agencia de noticias Bloomberg, Musk presentó la nueva propuesta a Twitter a través de una carta, que supondrá el pago de 54,2 dólares por cada acción.

Inside Twitter, many employees were sitting through 2023 planning presentations when the news first started to circulate, according to multiple sources.

Presenters did not acknowledge the news, which staffers saw spreading on their own social network https://t.co/XyvT78q1EA

— Bloomberg (@business) October 4, 2022