Twitter avisa a sus usuarios sobre compartir tuits y no hacer capturas de pantalla

La red social Twitter solicita a sus usuarios que compartan los mensajes en vez de realizar capturas de pantalla con una ventana emergente.

Usuarios de la red social del pajarito reportaron recibir diferentes tipos de ventanas emergentes cuando hacen una captura de pantalla. A algunos les aparece un botón de “Copiar enlace”, otros un botón de “Compartir tuit” y otros un diálogo que contiene ambos.

Esta medida puede ser una de las pruebas de que Twitter busca que más personas utilicen directamente su plataforma, esto motivado a que se están consumiendo más tuits a través de capturas de pantalla, lo que no genera interacciones del sitio. Así que lo más probable es que no sean usuarios “monetizables”, ya que la red social no puede mostrarles anuncios ni pedirles que se suscriban al servicio.

Desde la presentación de los resultados del segundo trimestre de 2022, la empresa reveló que sus usuarios activos diarios monetizables han aumentado un 16,6 % interanual hasta los 237,8 millones. Por lo que ha estado probando diferentes formas de aumentar su número de usuarios activos, y pedir a la gente que comparta tuits en lugar de hacer capturas de pantalla entra dentro de esa estrategia.

Fuente: Fedecámaras Radio