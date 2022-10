Unión Europea acordó imponer nueva ronda de sanciones contra Rusia

La Unión Europea (UE) acordó una nueva ronda de sanciones contra Rusia luego de que este país se anexó cuatro regiones de Ucrania, anunció el miércoles la presidencia checa del bloque.

El nuevo paquete de sanciones fue acordado a nivel de embajadores y deberá ser sometido a un proceso final de aprobación antes de ser publicado y entrar en vigor el jueves, dijo en Twitter la embajadora de República Checa ante la UE.

“Hemos alcanzado un acuerdo político sobre nuevas sanciones contra Rusia -una fuerte respuesta de la UE a la ilegal anexión de territorios por parte de Putin”, indicó la embajadora Edita Hrda.

We have just reached a political agreement on new sanctions against Russia – a strong EU response to Putin's illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #COREPERII

