Unión Europea entregará 100 millones de euros al fondo contra la pobreza del FMI

La Unión Europea se comprometió este viernes a entregar 100 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI) destinados a su Fondo para la reducción de la pobreza.

Este aporte servirá para la concesión de préstamos a interés cero por valor de 630 millones de euros para proyectos en países de África, el Caribe y el Pacífico que tienen dificultades de pago.

El acceso a esta financiación, según el FMI, es “clave para ayudar a estos países en la crisis alimentaria, que se ha visto agravada con la invasión rusa de Ucrania”.

Happy to share the stage with @PaoloGentiloni, @KGeorgieva and sign 🇪🇺 €100M contribution to the @IMFNews Powerty Reduction and Growth Trust.

It’s a milestone achievement supporting low-income countries in coping with impacts of the pandemic and Russia’s war of aggression. pic.twitter.com/adZUu1vBM6

— Jutta Urpilainen (@JuttaUrpilainen) October 14, 2022