Biden considera que si las petroleras reinvirtiesen sus ganancias bajaría el precio del crudo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que si las petroleras de su país reinvirtieran las históricas ganancias que están obteniendo en el sector, el precio del crudo bajaría.

A través de un mensaje en la red social Twitter, el presidente aseguró: “si las compañías petroleras estuvieran invirtiendo las ganancias históricas que están obteniendo en sus operaciones, Estados Unidos estaría produciendo más petróleo hoy y los precios bajarían aún más”, escribió.

Gas prices are back to levels they were at in early March.

We've responsibly released barrels from the Strategic Petroleum Reserve, announced plans to repurchase oil to get producers moving, and engaged with key oil companies and states to lower prices even more.

