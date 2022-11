Bukele anunció que comprará un bitcoin cada día para El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que comprará un bitcoin todos los días para este país centroamericano en momentos que el criptomoneda afronta una tendencia abajo de los 20.000 dólares.

“We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow (Estamos comprando un #Bitcoin todos los días a partir de mañana)”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

Bukele hizo el anuncio justo cuando el país cierra este jueves el evento denominado “Adopting Bitcoin” que reúne a puerta cerrada a personas vinculadas al mundo de la criptomoneda.

En septiembre de 2021, cuando El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal a la par del dólar, rondaba los 45.000 dólares; luego, en noviembre, llegó a 68.000 dólares y en la actualidad se cotiza alrededor de los 16.542 dólares.

