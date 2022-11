China refuerza confinamiento en la mayor fábrica de iPhones del mundo

China ordenó el confinamiento de 6 millones de personas en la ciudad de Zhengzhou, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, donde estallaron violentas protestas por las condiciones salariales y de aislamiento de la plantilla.

La restrictiva estrategia “cero COVID” del gigante asiático se ve acorralada por los múltiples brotes surgidos en el país, que registró este jueves su cifra más alta de contagios diarios de la pandemia.

El malestar por la continua imposición de medidas desemboca en manifestaciones como las de cientos de trabajadores de esa fábrica en Zhengzhou, que se enfrentaron el miércoles con policías antidisturbios y agentes con trajes de protección y porras.

En medio de este malestar, las autoridades municipales ordenaron un test masivo de la población y el confinamiento de varios distritos de esta urbe del centro de China a partir del viernes.

Los residentes del centro de la ciudad no pueden abandonar la zona si no disponen de un test de COVID negativo y no obtienen permiso de las autoridades. Además, no pueden salir de casa “salvo necesidad”.

Las restricciones afectarán más de 6 millones de personas, casi la mitad de la población de Zhengzhou, pero no cubren la zona donde se ubica la fábrica de iPhone, cuya plantilla lleva semanas bajo restricciones.

Con información de AFP