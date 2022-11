Conindustria estima que intercambio binacional con Colombia podría cerrar entre US$ 600 y US$ 800 millones

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, expresó que los empresarios seguirán aumentando el intercambio binacional con Colombia, “pero de una manera paulatina”.

Explicó el gremialista que “no habrá inmediatez, ni un gran intercambio de la noche a la mañana, ni ese pico que tocamos de US$ 7.400 millones”.

En una entrevista concedida a Venevisión, Pisella dijo: “el mercado natural entre nosotros debería estar entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones, pero va a ir creciendo poco a poco. Incluso, nosotros estimamos cifras iniciales que puede cerrar en unos US$ 600 u US$ 800 millones, para el año entrante quizás duplicarlo”, resaltó.

También puede leer:

El gremialista señaló que hay retraso en la Ley de Armonización Tributaria, por lo que espera que esta haya sido debatida y que se apruebe en segunda discusión en la Asamblea Nacional, puesto que de allí se “va a determinar que los productos nacionales sean más competitivos”.

“Nosotros hemos hecho una propuesta de manera tal de que se utilice la parte que hay en los depósitos en custodia en dólares, que se permita tranzar, que la Banca haga su intervención“, añadió.

Explicó que no es tanto en la parte del encaje legal “porque sí presionaría un poco la tasa cambiaria pero sí que se utilicen esos recursos que nosotros tenemos en los depósitos en custodia, que hoy se permite apenas disponer de ellos en un 10% para hacer préstamos, lo que queremos es que se haga en dólares”, dijo.

Fuente: Venevisión