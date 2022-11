Conozca los diez pilotos de F1 mejor pagados en 2022: Verstappen supera a Hamilton

El piloto neerlandés Max Verstappen, cerrará 2022 como el mejor pagado de la parrilla. El vigente campeón del mundo ha superado a Lewis Hamilton con 58 millones de euros en ingresos, sumando su sueldo anual y sus bonos por objetivos cumplidos.

El británico se quedó en 53 millones de euros después de una temporada muy decepcionante en lo deportivo, la primera sin victorias en Fórmula 1, reseña la página especializada Soy Motor.

Verstappen se consagró en 2022 como la gran figura de la Fórmula 1 actual, con su segundo título de campeón del mundo, con un total de 15 victorias. El de Países Bajos también acabará esta temporada en lo más alto de la tabla de ingresos tras haber recibido un bonus de 18 millones de euros por objetivos, según publica la revista Forbes.

No muy lejos de él se queda un Hamilton que no ha tenido ni mucho menos su año ideal, el primero sin Pole positions ni victorias en la categoría reina, aunque ha subido al podio hasta nueve veces. El sueldo anual de 53 millones de euros de Lewis está por encima del de 39 de Max, pero el británico no ha pasado de ahí y cae de la primera posición en esta tabla por primera vez desde 2013.

Justo detrás de los dos pilotos más mediáticos de los dos últimos años está un Fernando Alonso que completó el podio con 29 millones de euros. El español no ha tenido la temporada que quería, lo cual ha precipitado su salida de Alpine, pero llegará a 2023 como uno de los pilotos mejor pagados y a su vez, con más prestigio.

Carlos Sainz no ha podido pasar del octavo lugar en esta tabla, por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. El español casi ha alcanzado sus 7,7 millones de sueldo en bonus, mientras que el monegasco ha hecho algo muy parecido pero con cifras más altas, lo cual lo sitúa quinto en la tabla. Justo delante está Sergio “Checo” Pérez, el único piloto de los ocho primeros que ha ganado más con bonus que con su sueldo original.

‘TOP 10’ pilotos de F1 mejor pagados en 2022

Max Verstappen: 58 millones de euros Lewis Hamilton: 53 millones Fernando Alonso: 29 millones Sergio Pérez: 25 millones Charles Leclerc: 22 millones Sebastian Vettel: 16 millones Daniel Ricciardo: 16 millones Carlos Sainz: 14,7 millones Lando Norris: 11,6 millones George Russell: 9,6 millones

Fuente: Soy Motor