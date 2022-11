Corporación Venezolana del Café fija precios temporales para el café lavado

Ante la baja de los precios del café a nivel internacional, la Corporación Venezolana del Café informó a las asociaciones, pacas y beneficiadoras de productores el monto temporal establecido para el café lavado en sus diferentes calidades.

“Como órgano rector de la caficultura en Venezuela, hemos tomado la decisión en función de la protección de los ingresos del productor primario, emitir precios temporales mientras se estabiliza el precio internacional”, señala el comunicado firmado por su presidente el coronel José Alfredo Mora.

A partir del 1° de noviembre y hasta el último del mes, se regirán los siguientes precios; café lavado grado 1 y grado 2 en US$ 250, café lavado grado 3 en US$ 230 y café lavado grado 4, 5 y natural en US$ 220.

Además de exhortar a las asociaciones a acatar los precios según sus calidades, solicitan pagar oportunamente al productor en un máximo de 24 horas.

Fuente: Minuta Agropecuaria