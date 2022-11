Delcy Rodríguez se reunió en La Haya con el fiscal adjunto de la CPI

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang.

Durante el encuentro, los representantes de la CPI y del gobierno venezolano debatieron “sobre la necesidad de cooperación y diálogo para garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma”, informó la Corte a través de su cuenta oficial en Twitter.

La reunión se da solo días después de que se conociera que el gobierno venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que limite la participación de las víctimas y de los Estados remitentes en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en un nuevo intento por obstruir el proceso que avanza en la Corte Penal Internacional.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha solicitado a esta Sala que autorice a su oficina a reanudar la investigación sobre los delitos contra la humanidad cometidos Venezuela.

Rodríguez se encuentra en los Países Bajos donde viajó para participar en las audiencias del Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa con Guyana por el Esequibo venezolano.

