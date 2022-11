La CIDH está consternada por expulsión sumaria de migrantes venezolanos de EE.UU.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la aplicación de medidas restrictivas y expulsiones sumarias de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos buscando protección.

“La CIDH expresa profunda preocupación por las afectaciones del enfoque restrictivo para generar un ambiente de movilidad humana seguro y condiciones de identificación y reconocimiento de las necesidades de protección y de los derechos humanos de esta población. Asimismo, destaca las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela y la necesidad de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los Estados Miembros de la OEA para responder de manera integrada a tales demandas de protección”, expresó la organización.

A través de un comunicado, la CIDH urgió a la Administración del presidente Joe Biden a garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de personas venezolanas y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios y mecanismos de protección.

Si bien la CIDH saludó el programa para que 24 mil personas venezolanas sean elegibles para emigrar a Estados Unidos, la Comisión advirtió que la imposición de condiciones, puede representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de estas personas y que la cantidad de cupos disponibles es limitada.

“De acuerdo con datos del propio Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el promedio mensual de aprehensiones de personas venezolanas en la frontera terrestre suroeste del país totalizó 15.494 en el último año, con un aumento de más de 25 mil para el mes de agosto y 33 mil para septiembre. Ello, en comparación con un promedio mensual de 127 personas detenidas en el período 2014–2019.

Ante estos datos, la CIDH destaca la insuficiencia de las medidas adoptadas a través de los canales formales de movilidad frente a la magnitud de la situación que enfrentan las personas venezolanas en movilidad humana, en los movimientos transfronterizos, especialmente en la frontera Sur de Estados Unidos“, sostuvo la organización.

