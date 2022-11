Luis Bárcenas: precios en dólares aumentaron 45% en primeros diez meses de 2022

El economista de Ecoanalítica, Luis Bárcenas, expresó que el aumento de los precios en dólares responde a la distorsión de la economía que existe en el país.

“Por el fenómeno inflacionario que hoy vive Venezuela (…) hace que nosotros tengamos que desembolsar más dólares por cada bien que consumimos. Esto tiene que ver con que esa distorsión de precios no se equipara con el tipo de cambio (…) A nosotros nos pueden dar más bolívares pero automáticamente vamos a demandar más dólares”, señaló.

Explicó que los rubros en dólares aumentaron 45% entre enero y octubre, es decir, el venezolano que antes pagaba US$ 100 por un producto, ahora debe pagar cerca de US$ 150, pero si desglosa el comportamiento por secciones, el área de servicios (hoteles, restaurantes, servicios telefónicos, etc.) tiene una inflación que supera el 70%.

En una entrevista concedida a Unión Radio, el economista señaló que un punto crítico de la dolarización en Venezuela es la desigualdad, ya que el acceso a divisas no es igual para toda la población. Agregó que la imposibilidad que tienen los empresarios de traer sus fondos internacionales al país alimenta esta limitación.

En cuanto al uso del dólar frente al bolívar, informó que después de la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), al menos en el área metropolitana de Caracas, las transacciones en divisas bajaron 10%.

Dolarización imperante

Bárcenas advirtió que el Ejecutivo debe reconocer que la dolarización no se podrá eliminar de una manera fácil. Recordó que otros países, con mejores condiciones que Venezuela, no lo han logrado. Consideró que este fenómeno permanecerá mucho tiempo en el país.

El economista aseguró que el Ejecutivo debe ponerle orden al fisco y su relación con el Banco Central de Venezuela, para eso debe evitar buscar en el máximo ente los fondos necesarios para pagarle a sus proveedores y entidades.

Agregó que con la presión inflacionaria se perdió la competitividad de producción dentro del país, por ese motivo, para a los empresarios locales es más factible la importación de productos terminados o la opción se solo ofrecer un servicio. “Esta realidad limita la recuperación sostenida de la economía nacional”, subrayó.

