México registró un incremento de 15% en remesas entre enero y septiembre de 2022

La economía mexicana recibió US$ 42.964 millones de sus connacionales en el extranjero entre enero y septiembre de 2022, un aumento de 15% respecto a los US$ 37.349 millones del mismo periodo de 2021, según informó este martes el Banco de México (Banxico).

Con este resultado, las remesas de mexicanos hacia su país de origen suman 29 meses con incrementos sostenidos. Además, en los primeros nueve meses del año, la remesa promedio individual fue de 390 dólares, superior en 4,25% a la media de 374 dólares en el mismo periodo de 2021.

El número de operaciones totales se incrementó de US$ 99,8 millones a US$ 110,12 millones en ese lapso y la mayoría fueron transferencias electrónicas. Tan solo en septiembre, el monto de las remesas fue de US$ 5.030, 14% más que el monto de US$ 4.408 millones de ese mismo mes de 2021.

Se trata de la cifra más alta para un mismo mes desde que se tiene registro por el Banxico.

El aumento sustancial de las remesas sigue con la tendencia al alza marcada desde mayo de 2020, mientras que, en marzo de ese mismo año, al comienzo de la pandemia, se superó por primera vez la cifra de US$ 4.000 millones recibidos desde el extranjero.

