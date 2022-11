MLB confirmó el pago adicional que recibió José Altuve tras ganar la Serie Mundial

Las buenas noticias no paran de llegar para los Astros de Houston tras ganar la Serie Mundial 2022. En esta ocasión, la página oficial de la MLB confirmó el récord de ganancias mediante acciones de postemporada que logró el equipo de José Altuve, Jeremy Peña y compañía.

Esta es una marca no se había visto en los 119 años de historia de los playoffs.

¿Qué son las acciones de playoffs?

Según el glosario de términos oficial de las Grandes Ligas, una acción de postemporada se crea a partir del dinero correspondiente a la venta de entradas. En otras palabras, es un sistema que determina cuánto ganan los peloteros cuando sus respectivos equipos ingresan a la postemporada.

El fondo de jugadores correspondiente a las acciones de postemporada se compone con el 50% de las entradas de los juegos de la ronda de comodines, 60% de la taquilla de los primeros tres duelos de las Series Divisionales y de los primeros cuatro encuentros tanto de la Serie de Campeonato como de la Serie Mundial. José Altuve, Jeremy Peña, Justin Verlander y todo el club, se llevaron un monto récord en la historia de la MLB.

Cada equipo que participó en los MLB Playoffs 2022 decide cuántas acciones totales o parciales de postemporada emiten y para esta ocasión, los Astros emitieron 59 acciones por un valor récord que no se veía en la historia de las Grandes Ligas.

Confirmado el pago que recibió José Altuve tras ganar la Serie Mundial

Las ganancias de los MLB Playoffs 2022 obtuvieron un fondo de jugadores récord por US$ 107,5 millones, un 19% superior al del 2021 (US$ 90,5 millones), según un artículo publicado por Mark Feinsand, de MLB.com. Este valor histórico llevó a que los Astros de Houston emitiera 59 acciones de postemporada por un valor cada una de US$ 516.347. Al bono de playoffs que recibieron José Altuve, Jeremy Peña y compañía, se suma US$ 940.000 en premios en efectivo.

Fuente: BolaVIP