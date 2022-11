Profranquicias: muchos inversionistas y marcas quieren retornar a Venezuela

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Carlos Durán, manifestó que muchas marcas “quieren volver a Venezuela”.

En ese sentido, comentó que a diario en Brasil, se abren 30 franquicias nuevas, “nosotros llegamos a estar cerca de esa cifra, queremos recuperarla”, dijo.

“Son países que tienen estructuras mucho más competitivas y propicias en cuanto al esquema de gastos y estructuras de costos. Venezuela no tiene esa productividad“, añadió.

Durante una entrevista en Globovisión, Durán comentó que “hay más franquicias venezolanas en Colombia que aquí, quizás eso se empiece a revertir, dada la competitividad. Somos un poco improductivos porque hay distorsiones económicas aún, tenemos unos gastos de servicios que no son los más eficientes posibles, no tenemos crédito bancario, nuestros clientes no tienen crédito al consumo”, dijo.

Sin embargo, resaltó que “hemos mejorado, es un año de crecimiento, tenemos buenas expectativas para el cierre y para el año que viene, pero aterrizados porque nos falta mucho”.

Durán precisó que Venezuela tiene una infraestructura “deseada que no la tienen otros países”, así como también están los centros comerciales que “son nuestro hábitat natural, tenemos tremendas infraestructuras”.

“Necesitamos un triángulo: franquiciante que es la marca, un interesado en invertir y una locación, pero en el medio se conjugan los recursos financieros, el crédito al empresario y a la pequeña y mediana empresa”, explicó.

Con información de Globovisión