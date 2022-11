Reuters: Ampliación de licencia a Chevron será condicionada y se emitiría la próxima semana

Ante la anunciada reanudación de los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitiría la esperada ampliación de la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país el lunes 28 o el martes 29 de noviembre.

Según un reporte publicado por la agencia Reuters, la ampliación tiene ciertas condiciones como impedir que “la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA reciba los ingresos de las ventas de petróleo de Chevron”. Además, reducirán «el uso de empresas corruptas en la sombra que controlan el flujo de petróleo de Venezuela a países como China”, dijo una fuente familiarizada con el asunto en Washington.

Los funcionarios de la Casa Blanca tienen como objetivo “cambiar las ventas de petróleo de los canales ilícitos y no transparentes a los canales transparentes y legítimos”, dijo la fuente citada por la agencia británica. Estados Unidos podría revocar los permisos si el gobierno de Maduro no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos, dijo la fuente.

“Desde hace tiempo hemos dejado clara nuestra voluntad de proporcionar un alivio específico basado en pasos concretos que alivien el sufrimiento del pueblo venezolano y lo acerquen a una restauración de la democracia”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

La administración de Joe Biden, tiene motivos para conceder a Chevron una licencia de explotación más amplia ante la ralentización del aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos, la reducción de las exportaciones de crudo de Rusia, debido a las sanciones provocadas por su invasión a Ucrania, y las señales de Arabia Saudita sobre posibles recortes de la producción de la OPEP.

Fuente: Reuters