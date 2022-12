Rusia advierte represalias a la Unión Europea si confisca activos congelados

Moscú advirtió este miércoles a la Unión Europea (UE) de que adoptará medidas de represalia contra ella si confisca los activos rusos que le han sido congelados por las sanciones comunitarias impuestas por su campaña militar en Ucrania y los usa para la reconstrucción del país.

«Advertimos una vez más que, si se trata de una confiscación real de la propiedad de los ciudadanos rusos, las empresas, las reservas estatales de nuestro país, inevitablemente se tomarán medidas adecuadas por parte de Rusia», afirmó la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en su rueda de prensa semanal.

No quiso adelantar si las medidas serían simétricas o asimétricas, pero ha asegurado que serán «recíprocas y reales» y «no de palabra».

«La responsabilidad de sus consecuencias, incluso para los intereses de las empresas europeas, recaerá únicamente en Bruselas», avisó.

La Comisión Europea (CE) ha presentado este miércoles varias opciones para confiscar los activos rusos congelados y usarlos en la reconstrucción de Ucrania en colaboración con socios internacionales.

«Con nuestros socios, nos aseguraremos de que Rusia pague por la devastación que ha causado con los fondos de sus oligarcas y activos de su banco central», tuiteó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022