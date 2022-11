Susana Raffalli: los US$ 3.000 millones del fondo social no llegan ni al 10% de lo que necesitan todos los sectores del país

Susana Raffalli, nutricionista, especialista en seguridad alimentaria e investigadora de Cáritas de Venezuela, manifestó sobre los US$ 3.000 millones que administrará la Organización de Naciones Unidas para Venezuela que «tenemos que tomar esto como una oportunidad y un compromiso con la esperanza, con que le llegue al país un poco de alivio y soluciones que dejen algo perdurable».

Sin embargo, expresó que «realmente tres millardos (de dólares) no es nada, creo que no llega ni al 10% de lo que necesitan todos los sectores que se mencionan en el acuerdo».

«Sabemos que, de los tres millardos (de dólares), lo que le tocará al sector alimentación es muy poco», resaltó la especialista.

En entrevista con César Miguel Rondón sostuvo que cree que «esto de repartir comida servida caliente es apenas una lista que no llega a ser suficiente para el bienestar de todos esos niños y sus familias».

«Estos son niños que uno no ve delgados, pero es porque se quedaron pequeños. Y detrás de eso lo que hay es una anemia pavorosa», comentó.

