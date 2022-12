BCV: PIB de la economía venezolana creció 17,73% en el período enero-septiembre de 2022

Luego del repunte de la economía mundial en el año 2021, por efecto de la flexibilización de las cuarentenas instauradas para combatir la pandemia del COVID-19, los registros disponibles para el año 2022 muestran una desaceleración generalizada a escala global.

La aparición de otras variantes del Coronavirus, así como el surgimiento del conflicto en Europa del este, han activado nuevas alertas en la economía mundial, debido a la persistencia de interrupciones en las cadenas de suministros y escasez de contenedores, la subida de los precios de la energía y aumento de la inflación, indica una nota del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este marco de referencia, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela a precios constantes, registró crecimientos puntuales de 17,45%; 23,30% y 13,22% en los trimestres primero, segundo y tercero de 2022, respectivamente, con lo cual, el acumulado enero-septiembre cerró con un repunte de 17,73%, respecto a igual período del año 2021.

Con este resultado, son cinco los trimestres consecutivos en los que se evidencian variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas, que reflejan el desempeño favorable del aparato productivo nacional, iniciado en el tercer trimestre del 2021.

Desde el punto vista institucional, el sector público experimentó, en el período enero-septiembre, un crecimiento de 20,03% en el valor agregado, como resultado de subidas de 23,33%; 27,53% y 10,55% en los trimestres primero, segundo y tercero del año. El sector privado, por su parte, creció puntualmente 15,55% para el período enero-septiembre, con 12,08% de aumento en el primer trimestre; 18,87% en el segundo y 15,77% en el tercero.

Actividades económicas

Actividad petrolera

La actividad petrolera registró un crecimiento puntual de 27,09% en el período enero-septiembre, al integrar los aumentos observados de 37,69% en el primer trimestre, de 37,55% en el segundo y 8,48% en el tercero. El significativo incremento del VAB de la actividad petrolera iniciado en el tercer trimestre de 2021 obedece, principalmente, a la recuperación de la capacidad de producción de crudo, a través de la gestión directa y de las empresas mixtas.

Actividades no petroleras

La variación puntual del componente no petrolero fue de 14,49% en el lapso enero-septiembre, con crecimientos de 10,75%; 17,93% y 14,84% en los tres trimestres que lo integran. El incremento señalado responde a las evoluciones positivas que se observaron en la mayoría de las actividades no petroleras: manufactura (39,61%), transporte y almacenamiento (54,35%), comercio (25,28%), servicios del gobierno general (12,08%), electricidad y agua (3,23%) y comunicaciones (0,36%).

Estos crecimientos resultan de la conjunción de lo observado en cada uno de los tres primeros trimestres del año, tal como se muestra a continuación. En el primero: transporte y almacenamiento (44,40%), manufactura (32,71%), comercio (21,33%), servicios del Gobierno general (10,81%), electricidad y agua (3,26%) y comunicaciones (0,28%). En el segundo: construcción (149,50%), manufactura (52,17%), transporte y almacenamiento (83,40%), comercio (31,21%), servicios del Gobierno general (11,09%), electricidad y agua (3,45%), comunicaciones (0,15%). En el tercero: transporte y almacenamiento (39,60%), manufactura (33,90%), construcción (27,12%), comercio (22,95%), servicios del Gobierno general (14,05%), electricidad y agua (2,95%), comunicaciones (0,59%).

Industria manufacturera

La actividad manufacturera se incrementó 39,61% en el período enero-septiembre de 2022. Desde la perspectiva institucional, el sector público creció en 36,27% y el sector privado en 40,16%.

En el caso particular del sector manufacturero privado, el VAB experimentó un aumento de 42,07% en el primer trimestre, de 45,96% en el segundo y de 32,50% en el tercero, comportamientos que estuvieron determinados, principalmente, por crecimientos en el volumen de producción de las siguientes actividades: maquinaria y equipo (50,14% IT; 92,64% IIT y 56,46% IIIT), caucho y plástico (205,17% IT; 171,74% IIT y 98,77% IIIT), productos textiles y cueros (67,41% IT; 162,73% IIT y 115,60% IIIT), otros minerales no metálicos (27,79% IT; 99,27% IIT y 46,60% IIIT), fabricación de muebles (54,94% IT; 93,05% IIT y 4,96% IIIT), productos de metal (80,15% IT; 84,62% IIT y 63,30% IIIT), edición e impresión y productos de papel (33,40% IT; 39,18% IIT y 107,14% IIIT), alimentos y bebidas (27,54% IT; 26,73% IIT y 14,97% IIIT) y productos químicos (124,43% IT; 9,28% IIT y 71,42% IIIT).

Por su parte, el valor agregado de la manufactura pública presentó un crecimiento puntual de 36,27% durante el lapso enero-septiembre de 2022, no obstante que en el primer trimestre disminuyó en 15,18%, la merma fue más que compensada por el significativo crecimiento puntual de 99,30% en el segundo trimestre y de 42,23% en el tercero. Dicho resultado obedece, principalmente, a la reactivación de empresas públicas, tales como Venalum, Alcasa, Pequiven y Lácteos Los Andes.

Comercio

El valor agregado de la actividad comercial registró una variación puntual de 25,28% para el período enero-septiembre del año 2022, con 21,33% de aumento en el primer trimestre, 31,21% en el segundo y 22,95% en el tercero; ello como resultado, principalmente, del incremento en la oferta de bienes transables de origen nacional.

Construcción

La actividad construcción mostró una recuperación del VAB en el periodo enero-septiembre de 35,45%, impulsada por el aumento registrado para el segundo trimestre (149,50%). Esta significativa recuperación de la actividad fue el resultado del incremento experimentado en las obras demandadas tanto por el sector público (155,68%) como por el privado (49,79%). La construcción de obras no residenciales resultó fundamental en los resultados de la actividad.

Electricidad y Agua

El VAB de la actividad electricidad y agua registró, en el lapso enero-septiembre, una variación puntual de 3,23%, producto de crecimientos parciales de 3,26% en el primer trimestre, de 3,45% en el segundo y de 2,95% en el tercero, debido a mejoras en los procesos de mantenimiento y transmisión. La continuidad y profundización de las labores de mantenimiento e inversión en esta actividad, son cruciales para afrontar la demanda creciente del resto de las actividades económicas.

Comunicaciones

La actividad incrementó puntualmente su VAB en 0,36% durante el período enero-septiembre de 2022, producto de la integración de aumentos de 0,28% en el primer trimestre; 0,15% en el segundo y 0,59% en el tercero.

Oferta y demanda global

La oferta agregada registró un incremento puntual de 16,68% para el período enero-septiembre de 2022, con crecimientos de 18,99% en el primero; 20,91% en el segundo y 11,16% en el tercer trimestre de 2022. El incremento del PIB durante el período enero-septiembre (17,73%) estuvo acompañado de un aumento en las importaciones (11,43%). Visto por trimestres, las importaciones de bienes y servicios crecieron en 27,19%; 9,24% y 1,15%, respectivamente.

Con relación al aumento puntual de 16,68% de la demanda global en lapso enero-septiembre, este responde al incremento de la demanda agregada interna (12,76%), con parciales de 5,56%; 25,62% y 8,73% en el primer, segundo y tercer trimestre del año, respectivamente, resultado que viene explicado por una recuperación de 13,93% en el gasto de consumo final privado entre enero-septiembre (17,59% en IT; 16,54% en IIT y 8,59% en IIIT), de 9,48% en el consumo final público (10,83 en IT; 10,07 en IIT y 7,90% en IIIT) y de 32,57% en las exportaciones (94,14% en IT; 6,01% en IIT y 20,83% en IIIT). Adicionalmente, la formación bruta de capital registró un incremento de 20,99% (11,17% en IT; 42,93% en IIT y 17,02% en IIIT), con respecto al mismo período del año anterior.

Fuente: BCV