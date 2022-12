Cavenarg: conexión aérea y sanciones son temas claves en comercio argentino-venezolano

El economista Benjamín Tripier, consultor gerencial, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano Argentina (Cavenarg) y presidente de Acciona Casa de Bolsa, precisó que el intercambio bilateral cierra el año en US$ 300 millones.

En entrevista concedida a Unión Radio, destacó que entre el 23 y 24 de noviembre se llevó una misión de empresarios venezolanos a Argentina con apoyo de la embajada en Venezuela “tuvimos una cantidad de reuniones interesantes con productores que pueden ser proveedores”.

“Se está trabajando para ver qué tipo de productos pueden sustituir a los que vienen de India y China, por ejemplo, medicinas”, detalló.

Subrayó que le tiene mucha confianza al tema alimentos y medicinas pero se dificulta por la ausencia de vuelos directos entre ambas naciones.

Conexión aérea y sanciones

Tripier comentó además que uno de los temas claves ha sido el de la conexión aérea interrumpida el 18 de marzo de 2020 por la pandemia y aun no se han abierto, “solo se aceptaron vuelos especiales”.

“Conviasa ya no manda aviones para allá porque sabe que le puede pasar lo que a Delta Sur y ahí es donde creo que está el problema serio porque los cielos no están abiertos y no se van a abrir hasta que habiliten a Conviasa y va a ser difícil mientras las sanciones estén en vigencia”, apuntó.

Agregó que la misión también analizó la posibilidad de integrar los mercados bursátiles en ese viaje que los acompañó Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas y, con diferentes bolsas y entes bursátiles “exploramos la posibilidad y abrir la puerta para empezar a trabajar en esa integración”, dijo.

A su juicio, es importante porque Venezuela está importando y tiene que pagar por anticipado cualquier compra porque hay cero crédito internacional y una de las oportunidades es la titularización de los flujos de comercio.

Con información de Unión Radio