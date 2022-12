Samuel Gómez: esperamos que se popularice más en 2023 el uso de las criptomonedas como vehículo transaccional

El economista y presidente de la empresa Coingroup, Samuel Gómez, expresó que «este año ha aumentado la usabilidad de las cripto como vehículo transaccional».

En ese sentido, manifestó que esta «es una de las cosas a las que apuesto y espero que se popularice más en el año 2023″.

«Cada día se utilizan las criptomonedas no solo para hacer inversiones, sino que ahora se están utilizando para enviar dinero internacionalmente», agregó.

En una entrevista para Unión Radio, señaló que «ya no es tan atractivo invertir en criptos, pero al final es atractivo darse cuenta que al final tienes un método de pago interesante que permite movilizar dinero de un país a otro en tiempo récord, a bajo costo, las 24 horas del día».

Aseveró que ha sido un año «muy duro» para los usuarios cripto, «sobre todo para aquellos que apuestan a criptomonedas no estables como bitcoin y ethereum».

«Ha sido un año complejo, un año de depuración porque también hay proyectos muy importantes como es el caso de FTX que han fracasado y han generado más dudas sobre el mercado», explicó.

El también profesor universitario resaltó que «no siento que sea el fin de las criptos, pero siento que no hay un panorama claro y certero hacia dónde va a ir el precio de las cripto, unos dicen que van a US$ 6 mil y otros a US$ 20 mil, no hay un panorama claro», dijo.

Con información de Unión Radio