José Grasso Vecchio: nuestro béisbol, el regreso a los estadios, la pasión de los venezolanos

José Grasso Vecchio tiene una gran trayectoria en gerencia empresarial, fue presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante tres periodos del año 2007 al año 2013 y durante su gestión le tocó entregar las copa del Campeonato de la Liga tres veces a los Tigres de Aragua, una vez a Leones, una vez a Caribes de Anzoátegui y una a los Navegantes del Magallanes, también le tocó asistir en México a la última Serie del Caribe obtenida por un equipo venezolano, en aquella ocasión fueron los Tigres de Aragua.

Muchas cosas han impactado en nuestras temporadas regulares, sin duda, la pandemia tuvo su impacto negativo durante los últimos años y gracias a Dios las cosas han ido mejorando, el COVID es algo que va a pasar, debemos seguir cuidándonos y seguir retomando nuestras normalidad. Como siempre lo digo, el béisbol es el deporte número uno del corazón y de la familia venezolana.

Me encantan todos los deportes, y donde hay un venezolano o un equipo de venezolanos compitiendo en la disciplina que sea, siempre estaré con ellos, soy una persona ganada a apoyar a nuestros atletas y debemos sentirnos orgullosos de ellos. Los deportes y en especial nuestro querido béisbol dan muchas alegrías a toda la población y eso es positivo en especial ante un mundo cada vez más complejo y además, nos da más fuerza, nos da más sentido de pertenencia y orgullo de ser venezolanos.

1.- ¿Qué valoración le da la temporada actual del béisbol profesional venezolano?

Le doy una valoración muy importante, porque veo de nuevo brillando nuestra temporada regular y nuestra liga y nuestro Béisbol. He visto esta temporada 2022-2023 como la mejor temporada desde los últimos diez años, en efecto tuve la fortuna de presidir la Liga entre el 2007 y el 2013 fueron años de expansión, de crecimiento, lamentablemente después fueron ocurriendo una serie de cosas, que de alguna manera nos afectaron, por supuesto el tema de Winter League Agreement, (Convenio que rige las relaciones entre las grandes ligas y el beisbol invernal) es decir, las restricciones para que peloteros venezolanos y en general de todos los países de la región pudieran jugar cuando caen en los extremos de ese acuerdo de lesiones o fatiga extrema, hace que se vean muy mermadas las posibilidades de juego y luego sumemos el impacto de sanciones y la pandemia que también nos afectó en las últimas temporadas. Afortunadamente este año tuvimos la noticia muy positiva de que la OFAC dio la respectiva licencia para restablecer la normalidad en sus relaciones con la MLB a Tigres y Magallanes y su reinserción al acuerdo de Ligas de invierno. Lo destaco como una excelente noticia para nuestro país, para el deporte Venezolano y para nuestro beisbol.

Aspectos positivos

Cuando vemos la flexibilización que ocurrió con unas sanciones que no han debido ser en el caso de dos equipos de nuestra liga, limitando las contrataciones de peloteros de grandes ligas, cuando vemos por supuesto que se ha superado el tema de la pandemia, sumemos que tenemos una Serie del Caribe que se va a jugar en nuestro país y entusiasma más a nuestros peloteros, y este también es otro elemento muy importante para todos los venezolanos, y adicionalmente viene el Clásico Mundial, entonces toda una serie de elementos que han hecho está temporada sea un regreso al inicio, yo diría a continuar esa senda de crecimiento que vivimos a lo largo de todos esos años, donde el béisbol no hizo otra cosa que crecer año tras año y dar alegría a todos los Venezolanos.

Estamos viendo de nuevo un desfile de peloteros de grandes ligas como no lo habíamos visto en los últimos años y eso es un elemento que le da mucho mayor brillo a esta temporada. Cuando ya se está cerrando la ronda regular y vemos los clasificados, por supuesto vamos a extrañar mucho a Caribes de Anzoátegui, que es un equipo que en los últimos 12 años ha estado allí y ha hecho un grandísimo papel, pero bueno tenemos a los Tiburones de La Guaira, también aguerridos que merecían estar allí y que sus fanáticos han esperado desde hace tantos años tenerlos en enero y luego en el rol protagónico de campeones. Creo que es bien interesante, tener ya asegurados a los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, para la postemporada y tener a un equipo de primera línea como los Cardenales de Lara, por cierto que yo soy partidario de la diversificación que es lo que le da más esencia y más sabor a nuestro béisbol y a nuestra liga Venezolana de béisbol dónde cualquiera de los 8 equipos puede ganar, cualquiera puede titularse.

En las temporadas que yo estuve en la presidencia de la liga Venezolana de béisbol profesional a mí me tocó dar tres títulos a Tigres de Aragua eso me llenó de mucha satisfacción sumado a un título que ganó la 2010-2011 Caribes de Anzoátegui su primer título en la liga, de nuevo es rescatar ese béisbol de la provincia que tiene sus talentos, su fuerza, su fanaticada leal y por supuesto entregué un título a los Leones del Caracas en la 2009-2010, por cierto el último que han tenido por ahora, luego en la 2012-2013, yo cerré mis 6 años con el título a los Navegantes del Magallanes. De nuevo cuando veo cómo va armándose el round robin de esta temporada, yo visualizo un enero con los parques llenos y vamos a ver un gran béisbol. Esto me lleva siempre a la consideración de que el Béisbol Venezolano es nuestro deporte estrella, es el deporte número 1 de la familia del corazón de todos los venezolanos no tengo duda en ese sentido, creo que nuestro Béisbol sigue brillando de una manera única ya en grandes ligas hemos tenido 462 Venezolanos en total en la historia, 24 debutaron en 2022. Venezuela sigue siendo la segunda potencia detrás de República Dominicana. No solo peloteros. en el arbitraje en un trabajo conjunto de la liga, se hizo un gran énfasis para ello, hemos tenido un incremento muy importante a nivel internacional, tenemos a Manuel González, Carlos Torres, Edwin Moscoso, David Arrieta, José Navas y ese éxito de los umpires criollos, pues me contenta muchísimo. Voy más allá, nuestros talentos brillan en todas las posiciones y también tenemos un gran elenco de técnicos cosechando éxitos.

2.- ¿Considera que la gestión de los gerentes de equipos ha sido adecuada?

Si lo creo, hay una profesionalización mayor, siempre quedan muchas cosas por hacer por supuesto. Yo ya de la época que estuve al frente de la liga, le recomendaba mucho a los equipos el tema de mercadeo, los temas de atención al fanático y por supuesto yo creo que se ha avanzado muchísimo, hoy en día tenemos una gestión de todos los gerentes de todos los equipos que es muy adecuada, yo leía el comunicado de Samuel Moscatel el gerente de Caribes de Anzoátegui, ofreciendo excusas, por no haber clasificado, por cierto Samuel ha hecho un excelente trabajo todos estos años y bueno esa vergüenza deportiva ese comunicado realmente me emocionó muchísimo, donde él pide excusas a la fanaticada y hay esa mea culpa que la verdad creo que simplemente pues las cosas no le salieron está vez, dónde de nuevo promete que van a seguir adelante y van a hacer todos los esfuerzos, tengo toda la confianza que eso va a ser así, no tengo la menor duda. Samuel seguirá haciendo ese gran trabajo que sabe hacer. Cómo les digo cualquiera de los 8 equipos puede ganar, yo a cada inicio de temporada les deseo suerte a todos y digo de todo corazón que gane el mejor, que puede ser cualquiera de ellos. Caracas y Magallanes son grandes franquicias, pero una Liga de dos, sería muy aburrida, por el contrario esos 8 equipos aguerridos, que batallan y donde cualquiera de ellos puede ganar, le da un sabor especial a nuestro querido beisbol.

3.- ¿Desde una perspectiva económica nota algún cambio con respecto a años anteriores?

A lo largo de los últimos años de la gestión que yo tuve, se fue dando un incremento de asistencia a los parques, yo diría que pasamos niveles de dos millones trescientos mil personas al año en los parques, llegamos a agotar lo que era el máximo de la capacidad y por supuesto eso fue todo un proceso de avance que estoy seguro que va a continuar de esa forma. En segundo lugar también hubo un incremento de todo lo que fueron las señales de la cobertura de la Televisión, que es muy importante radio y TV, esto ha dejado atrás esos viejos prejuicios que si había más tv la gente iba menos a los estadios, es al revés la gente con más tv va más al estadio, son cosas diferentes y la verdad es que se complementan, no compiten entre ellas. Entonces yo siempre les he dicho a los patrocinantes de cualquier evento, de cualquier marca , si yo voy a llevar adelante una campaña publicitaria dónde es mejor hacerlo que en nuestra LVBP Entre octubre y enero de cada año, no hay ninguna manera mejor y pienso que vamos a vivir otra vez momentos estelares y momentos muy buenos en nuestro béisbol y en la asistencia a los parques y en transmisiones y vamos a continuar en una fase de crecimiento y de calidad.

4.- ¿Los fanáticos han vuelto a los estadios, pero en comparación a su gestión tiene alguna recomendación para atraer más público a los partidos?

El público, los fanáticos, cómo les decía han vuelto, este año hemos visto llenos bastante interesantes, es más me atrevo a decir que vamos a ver un enero bien lleno en todos los parques, con mucho entusiasmo y bien movido, eso por supuesto no lo vas a ver los primeros días del mes, de manera cíclica en esos días la gente regresa de lo decembrino, pero apenas pasen pocos días ya vamos a estar viendo los estadios otra vez repletos cómo en los mejores momentos, no tengo la menor duda. La recomendación es como ya les dije es trabajar en la calidad de servicio, de atención, de mejoras de seguridad, en lo que los equipos han venido trabajando y la liga lo han venido haciendo, eso es un trabajo silencioso que se lleva allí día a día, dónde hay que mejorar todo desde afuera, desde la llegada del fanático hasta la salida y que su estancia adentro cuente con una buena calidad de comida, una buena calidad de atención, que todo sea de una gran calidad.

5.- ¿Si tuviera que definir la temporada actual con una palabra cuál sería?

Para mí está temporada desde su inicio me llena de mucha emoción se escogió jugarla en honor a Domingo Álvarez quien fue gerente general de la liga y que por muchos años trabajó en nuestra liga, yo tuve el honor de haber trabajado con él y el equipo que estaba con él desde que yo llegue a la liga y siempre agradezco a Domingo y a todas esas personas que estaban allí a Yocoima Mata y a ese gran equipo que estaba con ellos y que nos acompañó, porque la verdad, es que sin ellos para mí no hubiese sido posible haber logrado los objetivos que perseguimos de calidad, de crecimiento y seguir avanzando por mantener la preferencia del béisbol Venezolano. Hicimos un gran equipo y siempre estaré muy agradecido a todos ellos y a la junta directiva que me acompaño en esos años, como el doctor Ricardo Carbonell o al querido profesor Jaime Benitez quien era asesor deportivo de la Junta. La temporada actual es donde vuelven grandes ligas, cómo Ronald Acuña Jr., Gleyber Torres, Juan Yépez, Ender Inciarte, Carlos Sánchez, Harold Castro, Alcides Escobar, Hernán Pérez, Orlando Arcia. Salvador Pérez, solo por nombrar algunos la lista es larga, es post pandemia, las limitaciones que afectaban a dos equipos fueron eliminadas, la defino como la “Temporada de Regreso para quedarse” y seguir por la senda de crecimiento que siempre hemos venido llevando adelante. Le decía a mi querido amigo Domingo Álvarez que tenía la suerte de que esta temporada que se jugaba en su nombre marcaba el regreso a la senda del crecimiento y de la calidad que siempre ha sido nuestro norte.

6.- ¿Desde su gestión durante 6 años que presidió la LVBP, qué cambios negativos y positivos ha notado?

Cómo te dije lo más negativo nada tuvo que ver con el béisbol y con lo que pudimos hacer o dejar de hacer y me refiero a lo que fueron unos años particularmente difíciles a partir del 2014-2015 hasta esta fecha, entonces esos años complejos y más difíciles afectaron nuestra actividad,. Que veo ahora como positivo, que allí estamos, que allí están los equipos, que allí está la gerencia, que allí esta la liga que está cumpliendo 77 años, que es una institución, que eso se dice fácil, 77 años dedicados a trabajar por el deporte número 1, el deporte rey de Venezuela, nuestro querido béisbol y eso por supuesto, lo tengo que destacar como un aspecto positivo, creo que el comportamiento del público a lo largo de estos años ha mejorado, los elementos de violencia, aunque a veces ocurren algunos episodios de enfrentamiento, son casos aislados y que el comportamiento general es ejemplar y al ocurrir alguna desviación se toman acciones. Por otra parte, el comportamiento del fanático es muy bueno, la seguridad ha mejorado mucho, hay muchas cosas positivas que destacar y me hacen sentir muy orgulloso de nuestro béisbol y de nuestra querida LVBP.