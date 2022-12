Consecomercio: por cada restaurante que se abre en Caracas, probablemente se cierran cinco en el interior

La presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) Tiziana Polesel, señaló que la desigualdad de crecimiento entren los distintos sectores y regiones de comercio y servicio es un asunto que se ha agravado, debido a problemas con los servicios públicos, la voracidad fiscal y el reducido porcentaje de créditos comerciales y de consumo que existe actualmente.

«Lo que nos reportan las cámaras de comercio del interior es que por cada restaurante que se abre en Caracas probablemente se están cerrando cinco en el interior y eso no deja de ser alarmante porque esas fuentes de trabajo no se trasladan a Caracas (…) Entre más nos alejamos por ejemplo de la capital o de esos centros urbanos, empiezan los problemas de servicios públicos, nosotros no lo estamos percibiendo, pero en este momento en gran parte del país han regresado las colas para los combustibles, gasolina y gasoil“, explicó

En entrevista para Fedecámaras Radio, Polesel expresó que «esta profundísima desigualdad tiene que ver con la voracidad fiscal, o sea las diferencias que hay en algunas regiones del país en relación a los impuestos que se pagan (…) también es verdad que mientras los establecimientos comerciales tengan vínculos más cercanos con la capital tienen acceso a unas ventajas que no tienen las ciudades, inclusive, el poquísimos porcentaje de crédito que estamos viendo en el país que es prácticamente inexistente, pero que es algo, no llega a todo el país», dijo.

De acuerdo con la gremialista, para que los comercios pasen de la informalidad a la formalidad será importante que las autoridades competentes hagan ajustes para contribuir a la recuperación.

«Los tributos y los impuestos en general tienen que ser racionales para que permitan ese paso de la informalidad a la formalidad y para evitar que lo formal pase a lo informal (…) nosotros apostamos porque se preste atención al tema de servicios públicos y se haga una revisión para llevar las tasas impositivas a lo racional», afirmó.

La presidente de Consecomercio detalló que la inauguración de nuevos locales son señales de crecimiento, sin embargo, lo más importante está en la sostenibilidad de los negocios y este factor en múltiples locales estilo bodegones se ha visto en peligro debido a que los consumidores han venido reacomodándose a una realidad en la que ya hay muchos locales que venden los productos que necesitan.

