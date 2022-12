Presidente de Fedeagro denuncia medida “arbitraria de expropiación” de una parcela en Aragua

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, denunció una medida «arbitraria de expropiación» de una parcela de 17,5 hectáreas en Palo Negro, estado Aragua, «a favor de la estatal ‘Delagro’ para un proyecto piscícola».

Asimismo, indicó en su cuenta en la red social Twitter que su legítimo dueño, de 90 años, José Concepción Martín junto a sus sobrinos «vienen sembrando la parcela para la producción de semillas de maíz, caraotas y sorgo».

No obstante, la Confederación acotó que desde la promulgación de la Ley de Tierras, el Estado tiene más de 6 millones de hectáreas en su poder, «de esas 6 millones, no se conocen proyectos productivos de envergadura que sean ejemplos para el sector».

«Debemos evaluar si esta política aplicada por el Estado ha funcionado o no, si el país ha crecido en producción, y la respuesta es no. El pequeño productor no se ha visto beneficiado», enfatizó.

Añadió que «un proceso de tierra debe cumplir los términos de ley, sin la necesidad de desplegar la fuerza militar, cuando se trata de un proceso administrativo».

«La ley de lapsos para demostrar el uso de la tierra, si se demuestra que la tierra es productiva, como en este caso no debería existir una expropiación. Es importante resaltar el acercamiento entre el sector privado y el Estado para la recuperación del sector en el país», explicó.

En ese sentido, el gremio resaltó en sus redes sociales que esta acción ocurrió el pasado miércoles 30 de noviembre de 2022, «cuando una comisión del INTI, acompañados por la Guardia Nacional Bolivariana expropió la finca productiva del señor José Concepción Martín, operativa y productiva por más de 50 años».

Comunicado de Avesem

Ante la medida de expropiación, la Asociación venezolana de empresas semilleras (Avesem) emitió un comunicado para rechazar los hechos: