Ronald Balza advierte que no publicar el presupuesto nacional facilita la corrupción

El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza, expresó sobre el presupuesto nacional para 2023 que «todos deberíamos tener acceso completo al documento por vías oficiales».

En ese sentido, comentó que hay una cifra en bolívares que, «tomando el tipo de cambio de hoy, llevaron a dólares, y al hacer eso, nos dicen que se van a gastar US$ 14.000 millones que no sabemos de dónde van a venir».

«Si no sabemos en qué se van a gastar esos US$ 14.000 millones, tampoco sabemos si vale la pena gastarlos, porque Hugo Chávez gastó muchos dólares y no sirvió para nada lo que hizo», enfatizó.

En entrevista con César Miguel Rondón, el especialista aseveró que «no publicar el presupuesto facilita la corrupción» y preguntó: «¿a dónde van los recursos públicos?».

«Es una discusión que se debe dar en democracia, en la que nosotros debemos saber a dónde van o decir que no estamos de acuerdo», expresó.

Recientemente se pudo conocer que la Asamblea Nacional aprobará un presupuesto nacional de 170.703 millones de bolívares, los cuales, al tipo de cambio oficial vigente de este 4 de diciembre, equivale a US$ 14.602,5 millones.

Esta estimación podría reducirse a US$ 8.535 millones, si se cumplen los pronósticos más conservadores de depreciación del tipo de cambio para el cierre de 2023, los cuales ubican la paridad oficial en alrededor de 20 bolívares por dólar.