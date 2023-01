Asdrúbal Oliveros: el Estado venezolano no tiene para pagar salario de US$ 400 a trabajadores públicos

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de Ecoanalítica, aseguró que tras distintos cálculos e investigaciones, se determinó que el Estado venezolano no tiene recursos para pagar un salario de US$ 400 a los trabajadores públicos, pero sí de US$ 50.

Destacó que la canasta óptima en Venezuela está alrededor de los 1.300 dólares, para una familias de cuatro personas; esto incluye alimentos, servicios, alquileres, pago de colegios y recreación, pero no incluye emergencias ni ahorros.

En la sección Agenda económica con Román Lozinski para el Circuito Éxitos, Oliveros recordó que desde hace un año no hay ajuste de salario y que es necesaria una revisión de la Ley laboral venezolana, ya que no está adaptada a la realidad actual.

«La reunión con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un buen escenario para discutir cambios que son trascendentales de la Ley Laboral» añadió.

Insistió en la necesidad de que el Gobierno realice un plan macroeconómico que tenga como centro la reducción de la inflación.

También explicó que el mejor plan que le puede dar el Estado a un trabajador, más allá de un aumento de salario, es la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación.

«Lo más probable es que el gobierno haga un aumento sin pensarlo mucho» acotó.

El economista indicó que se proyecta que la inflación está en alza y que si no se toman las medidas, pudiera superar la de 2022.

«Si se profundiza el control de precios tendríamos nuevamente escasez y mercado negro, sería un frenazo para la actividad comercial» señaló.

Con información de Circuito Éxitos