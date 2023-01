Roberto Enríquez: el fondo social de US$ 3.000 millones no tiene que ver con el aumento salarial

Roberto Enríquez, integrante de la mesa de negociación en México, señaló sobre las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, que «la gente quiere un liderazgo político buscando soluciones».

Asimismo, aseveró en entrevista para La Romántica 88.9 FM que «no es verdad lo que dice Jorge Rodríguez», puesto que «hemos cumplido» con lo pactado en México.

Apuntó que los más de US$ 3.000 millones que administrará la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Venezuela «van para la salud, la educación y para asistir a las personas víctimas de los deslaves».

Acotó que Rodríguez «está tan lejos de la verdad que ese es un acuerdo que está suscrito. Ese fondo lo va a administrar Naciones Unidas».

«Ahora lo que corresponde es avanzar en la agenda política, el problema de fondo que tiene el país y que ha dinamitado la economía, el origen de los problemas que padece Venezuela», añadió.

Dijo que «es falso decir que el salario de los trabajadores tiene algo que ver con un fondo específico y que va a planes muy específicos».

«El problema del salario es que nos alejamos tanto de las inversiones, hay tanto cuestionamiento que Venezuela se aisló y tenemos que insertar al país para que regresen los capitales y que empiece a funcionar con una economía sana», destacó.

Ejecutivo no tiene cómo pagar

Enríquez aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro «no tiene cómo pagar» los salarios «porque tiene una economía quebrada y se encargó de aislar al país».

«La confianza no se va a lograr si no se estabilizan las reglas del juego político. Tenemos un problema muy serio de que nadie quiere invertir un dólar en Venezuela, nadie confía en el bolívar y quien paga los platos rotos: los venezolanos, los médicos, los maestros. No creo que el juego se vaya a trancar», estimó.

Indicó, además, que «el acuerdo social va en curso, pero no es cierto que el fondo social de los 3 mil millones de dólares tenga que ver con el aumento salarial».

«Estamos en presencia de un discurso muy manipulador, de una mentira. El fondo social no tiene que ver con el salario. El compromiso era y sigue siendo de nuestra parte iniciar las negociaciones para resolver lo que dio causa al aislamiento», enfatizó.

Con información de La Romántica 88.9 FM