El puertorriqueño Carlos Correa pacta con los Mellizos de Minnesota por US$ 200 millones

El puertorriqueño Carlos Correa, se acerca a jugar nuevamente con los Mellizos de Minnesota, según confirmaron este martes varios periodistas de MLB.

El campocorto, dos veces convocado al Juego de Estrellas, está completando un acuerdo de seis años por US$ 200 millones con Minnesota, le dijeron fuentes a Mark Feinsand y Jon Paul Morosi de MLB.com. El club no ha confirmado al pacto, que está sujeto a los resultados de los exámenes médicos, un paso que descarriló los acuerdos previos de Correa con los Gigantes y los Mets.

El nuevo contrato de Correa, si se completa, incluye una opción que podría llevarlo hasta US$ 270 millones.

Correa había llegado a un acuerdo por 13 años y US$ 350 millones con los Gigantes el 13 de diciembre, y luego de que temores sobre una lesión en el tobillo derecho en el 2014 terminaron ocasionando que se disolviera ese pacto, el jugador de 28 años llegó a un acuerdo de 12 años y US$ 315 millones con los Mets una semana después. Los exámenes médicos que hicieron los Mets levantaron sospechas similares sobre el historial de lesiones de Correa, poniendo en pausa la firma.

