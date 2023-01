Diputado William Rodríguez: Eni envió un buque con casi 250.000 barriles de crudo venezolano a Italia

William Rodríguez, diputado y presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional, aseguró que la extensión de la licencia a Chevron por parte de Estados Unidos traería a otras empresas trasnacionales al país.

En entrevista para Unión Radio informó que hay 42 empresas mixtas, entre ellas, ConocoPhillips, Eni, Repsol y Rosneft y presumió que éstas deben «estar tumbándole la puerta a la OFAC» para que les den autorización para operar en Venezuela.

También puede leer:

«La primera que ha salido con un planteamiento muy fuerte ha sido ConocoPhillips. Por supuesto, todas quieren cobrar deudas, Chevron también, y nosotros les hemos dicho a esas empresas que les vamos a pagar las deudas, pero tienen que ir aportando capital a la producción», explicó.

Dijo que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tiene en todas las empresas mixtas el 60% de participación, por lo que de cada 100 barriles que salgan, «40% es de los socios minoritarios y 60% nuestro».

«Tenemos toda la disposición de pagarles en los términos en los cuales usted es socio en esta empresa», añadió.

Apuntó que «esquema progresivo» de pago: «necesitamos subir la producción de nuestra empresa petrolera y para eso necesitamos flujo de recursos», agregó.

Incrementar la producción en la Faja

Rodríguez expresó que la producción de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco está en alrededor de 400.000 barriles, por lo que esperan duplicarla a 800.000 barriles.

Anunció que la empresa petrolera Eni sacó un buque de Petrosucre, en el oriente venezolano, con casi 250.000 barriles de petróleo con destino a Italia.

«Ya acabamos de sacar un buque de Petrosucre, de casi 250.000 barriles. Se lo debe llevar Eni, no ha salido oficialmente, estoy esperando la nota de ellos. No había querido declarar sobre eso, aunque los trabajadores me han informado. Hace 2 o 3 días salió ese buque», detalló.

Con información de Unión Radio