Falla técnica afecta a todos los vuelos de EE.UU: los aviones debieron aterrizar y hay cancelaciones

Una importante falla técnica en el sistema de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa la aviación civil, generó caos en los aeropuertos y obligó a los vuelos a aterrizar en todo el país este miércoles por la mañana, según informaron medios locales.

Según señaló The New York Times, algunos vuelos debieron aterrizar por una caída del Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (Notam, por sus siglas en inglés), encargado de transmitir mensajes sobre riesgos y restricciones desde la base hacia los pilotos en tiempo real.

Más de 700 vuelos dentro, hacia y desde Estados Unidos figuraban como demorados y más de 90 como cancelados, según FlightAware, una empresa de seguimiento de vuelos, hacia las 6.30 hora del este (8.30 de la Argentina). Existe la posibilidad de una interrupción generalizada debido a la caída en el sistema. Todas las aeronaves deben realizar rutas a través del Notam, incluidos los vuelos comerciales y militares.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023