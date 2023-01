Fedenaga reporta leve repunte en el consumo per cápita de carne

El presidente la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, (Fedenaga) Luis Prado, señaló que en el año 2022 el consumo pér capita de carne se ubicó en 10 kilogramos, una mejoría si se compara con años anteriores.

«Es evidente que se ha producido una mejora en el consumo per cápita. Por supuesto, no logramos alcanzar los niveles que tuvimos en el pasado, de 24 kg, 26 kg, 27 kg, pero ya estamos en 10 kg, que es el doble de lo que llegamos a tener en algunos años atrás, de 4 kg per cápita», dijo.

En entrevista para el programa A Tiempo por Unión Radio, afirmó que ha disminuido el robo de ganado, pero aún hay zonas del país que son vulnerables para este delito. Consideró que los productores necesitan más seguridad en sus unidades de producción.

Con respecto el delito de contrabando de ganado, explicó que con el ajuste del precio del ganado dentro del país, mermó en interés por la extracción ilegal hacia Colombia.

Entre los avances alcanzados por el sector ganadero estuvo la exportación de 280 mil cabezas de ganado hacia Irán, Líbano y Egipto.

En ese sentido, destacó que este ganado fue el excedente entre lo que se producía y se consumía en el país, es decir, no tuvo incidencia en el abastecimiento interno.

Esta alternativa permitió la reinversión en algunas unidades de producción, que lo largo de los años se han deteriorado.

Reiteró que el sector necesita acceso a créditos «adecuados» a las demandas y capacidades de los productores del campo.

Con información de Unión Radio