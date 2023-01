Fedenaga reportó recuperación del rebaño nacional e incremento del consumo per cápita

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) presentó un balance de la situación del sector productivo venezolano, en el cual resaltó la recuperación del rebaño nacional y el incremento sostenido de los índices de consumo per cápita en el país.

«El rebaño ha venido recuperándose. Después que habíamos caído a niveles muy importantes, hoy tenemos un rebaño que estimamos en 10 millones de cabezas de ganado», manifestó durante la reunión del comité ejecutivo, el presidente de Fedenaga, Luis Prado, según una nota de Minuta Agropecuaria.

Asimismo, detalló que el consumo de carne ha aumentado, después que en los primeros años de la década del 2000 «nos encontramos con cifras de consumo por el orden de 24-25 kilogramos per cápita, y que luego llegó a descender hasta cuatro kilogramos per cápita; hoy estas cifras han venido repuntando a, aproximadamente, unos 10 kilogramos per cápita», indicó.

Prado aseveró que la producción nacional actual es suficiente para garantizar el consumo que necesita el país, al tiempo que aclaró que la perspectiva y el trabajo del gremio se orienta a la duplicación del rebaño nacional.

Explicó que para lograr el aumento del rebaño se necesitan mayores recursos y financiamiento de la banca, así como mecanismos alternativos para poder rescatar sus unidades de producción, lo cual amerita grandes inversiones.

Por otra parte, destacó la disminución del delito del abigeato. No obstante, lamentó que las cifras aún no se reducen a los niveles que esperan los agremiados.

«Quisiéramos que no se produjeran estos daños que han mermado en negativo a la ganadería nacional y que, según estimamos, en algunos momentos ha sumado hasta un 10% del rebaño, una cifra muy alarmante que atenta contra la seguridad alimentaria» destacó.

Fuente: Minuta Agropecuaria