Juan Gotopo: hasta US$ 15.000 se necesitan para recuperar cada embarcación que iba a las islas ABC

El presidente de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro en el estado Falcón, Juan Gotopo, precisó que cada barco que viajaba hacia las islas de Aruba, Bonaire y Curazao (ABC) necesita una inversión de hasta US$ 15.000 para ser reparado.

En ese sentido, en entrevista para Fedecámaras Radio comentó que las embarcaciones se dañaron por el abandono, tras el cierre de la frontera entre los países desde hace 4 años y añadió que hay 44 navíos afectados.

Igualmente, resaltó que solo cuatro barcos estarían listos para reanudar las operaciones comerciales, una vez que abran las fronteras.

«Lo que me han indicado los dueños de las embarcaciones es que ellos necesitan, como mínimo, entre US$ 10.000 y US$ 15.000 para poder recuperar sus embarcaciones y, obviamente, al estar descapitalizados no tienen ese dinero», destacó.

Manifestó que «ellos nos indican que no se atreven a realizar una inversión hasta estar seguros de que la frontera sea abierta».

Está previsto que para el 30 de este mes, haya una nueva reunión entre las autoridades del Gobierno de Venezuela con los de las islas ABC.

Fuente: Fedecámaras Radio