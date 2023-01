Inaesin registró cerca de 18 conflictos laborales por semana en el país durante último trimestre de 2022

Al menos 225 conflictos laborales se registraron en Venezuela durante los últimos tres meses de 2022, lo que arroja un promedio semanal de 17,5 reclamos, dijo este martes el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Del total, la mitad de los conflictos fueron exigencias de mejores salarios, cuyo mínimo en el país es de unos 6,98 dólares al mes, y casi 12% de los reclamos estuvo impulsado por el incumplimiento de contratos colectivos, según una nota de prensa del observatorio.

También puede leer:

«El 2022 terminó con el mismo ambiente en el que, desde hace varios años, se desempeñan los trabajadores venezolanos: bajos salarios, precarias condiciones laborales y constantes riesgos que ponen en peligro algunas vidas», señaló.

En este sentido, el observatorio indicó que, durante el año pasado, 85 trabajadores de la estatal Venalum, productora de aluminio ubicada en el sureste del país, fallecieron en accidentes laborales.

El sindicalista Rubén González, coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) -citado en la nota de prensa-, aseguró que en empresas públicas del estado Bolívar, entre ellas Venalum, «no se hacen inspecciones de seguridad, no se ofrecen charlas de inducción para preparar al personal y no se garantizan herramientas ni equipos para las actividades diarias».

Por otra parte, de los 225 reclamos documentados entre octubre y diciembre, 52,49% se hizo a través de denuncias públicas de trabajadores, mientras que 35,81% en concentraciones y 5,54% en marchas, sin especificar dónde se hizo 6,16% restante.

El coordinador del observatorio, Freddy Cañas, exhortó a los trabajadores y a los sindicatos a documentar sus reclamos para realizar los trámites correspondientes ante organismos nacionales e internacionales.

Fuente: EFE