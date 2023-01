Juzgado de Instrucción de Madrid ordenó archivar el caso por el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en España, dictó una medida de sobreseimiento provisional y archivo del caso por los 53 millones de euros de ayudas públicas otorgados a la aerolínea Plus Ultra para su rescate.

Esta acusación fue presentada por el sindicato Manos Limpias, así como por los partidos políticos PP y Vox contra la empresa aérea y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública por la cual se otorgaron los recursos económicos, indica una nota del diario El País de España.

A criterio de la jueza, los directivos de la SEPI que aprobaron la entrega del dinero no fueron los responsables directos del rescate, dado que esta decisión fue tomada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Según precisó el documento legal, «el Consejo Gestor de la SEPI no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de marzo de 2021, no se autorizó».

«De esta forma, con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra», concluye. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Provincial de Madrid ya habían solicitado el archivo al considerar que no constaba indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

