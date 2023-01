Análisis: ¿Puede el Gobierno equiparar salario mínimo al costo de la Canasta Alimentaria?

Economistas venezolanos precisaron que no creen que el Gobierno Nacional pueda equiparar el salario mínimo de un trabajador en el país al costo de la Canasta Básica Alimentaria, que se ubica en alrededor de los US$ 470.

En ese sentido, Andrés Guevara, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), resaltó a Voz de América que es «inviable» y «poco realista».

Estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela está entre los US$ 55.000 y US$ 60.000 millones de dólares, a pesar de que no hay cifras oficiales al respecto.

«El Estado venezolano en este momento, si quisiera pagar ese salario que están pidiendo las personas, debería destinar más de la mitad de los ingresos que tiene la economía venezolana total solo en el pago de salarios de funcionarios públicos activos», apuntó.

Y para ser Venezuela una nación productiva se “necesitan una serie de arreglos institucionales”, continuó Guevara. “No basta con frases o consignas (…) lógicamente se tiene que desmontar el aparataje del Estado a nivel que está”.

“Tienes que generar riqueza, tienes que tener mayor apego institucional y estado de derecho para poder crecer (…) Por muy duro que suene tenemos tiempos muy duros, acomodar la economía venezolana no será de la noche a la mañana, no es una tarea fácil ni rápida.

«Es improbable»

Por su parte, el economista Giorgio Cunto, manifestó que «es improbable», puesto que «la Canasta Básica ya de por sí excede el salario promedio en el sector privado, que es mucho más productivo que el sector público».

«Sin aumento de productividad o sin aumento en los volúmenes de ventas o ganancias, tanto del Ejecutivo como de firmas, simplemente no hay capacidad de elevar los sueldos sin que estos causen presión inflacionaria», expresó.

Los analistas coinciden en que al no hacer el ajuste salarial, muchos trabajadores se verán empujados a migrar al sector privado o a la informalidad… y eso, al final, al gobierno le conviene porque le “aliviaría la carga”.

