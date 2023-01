Puente sobre el Lago de Maracaibo permanecerá cerrado este #30Ene

El Fondo de Transporte Urbano (Fontur) informó que, este lunes 30 de enero, el puente general en jefe Rafael Urdaneta, conocido como El puente sobre el Lago de Maracaibo, ubicado en el estado Zulia, permanecerá cerrado entre las 6:00 a.m. y las 12:00 a.m., (18 horas continuas) por trabajos de mantenimiento.

A través de un comunicado difundido por Fontur Zulia, el organismo precisó que el cierre del puente se debe a «trabajos de mantenimiento mayor«.

El cierre comprende un total de 18 horas y únicamente contarán con acceso restringido, vigilado y controlado, los vehículos de carga liviana.

«NO PODRÁN CIRCULAR vehículos de carga media y pesada, por otra parte, el acceso a los de carga liviana estará RESTRINGIDO y bajo estrictas medidas de supervisión, vigilancia, seguridad y control de velocidad», señala el comunicado.

En tal sentido, la institución exhortó a todos los usuarios del viaducto a tomar las medidas preventivas necesarias «durante este período de circulación restringida«, a fin de evitar «cualquier incidente».

#28Ene | Usuarios del Puente G/J Rafael Urdaneta: debido a trabajos de mantenimiento mayor en el viaducto, este lunes 30 de enero desde las 6:00 am hasta las 12:00 am, no podrán circular vehículos de carga media y pesada, los de carga liviana tendrán acceso restringido. pic.twitter.com/PGAdIP9OqE

— Fontur Zulia (Oficial) (@fonturzulia_) January 28, 2023