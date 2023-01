Hermes Pérez: salarios en Venezuela están por debajo de Haití y Cuba

El economista Hermes Pérez, comentó que es injustificable que en Venezuela los salarios, las pensiones y jubilaciones estén alrededor de los seis dólares mensuales.

Así lo manifestó en entrevista concedida al programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

También puede leer:

Actualmente, un trabajador que gane sueldo mínimo en el país devenga 130 bolívares mensuales; es decir, 6,61 dólares americanos, según la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela para este 18 de enero de 2023. Mientras que un trabajador en Cuba cobra como mínimo 225 pesos cubanos, el equivalente a 9,38 dólares americanos, y en Haití son 17.810 gourdes haitiano, el equivalente a 119,21 dólares.

De acuerdo con el economista y profesor universitario, el Gobierno venezolano tiene la capacidad de pagar un salario mínimo similar al de Haití, que entra entre los principales países pobres de América Latina y El Caribe. Incluso de pagar sueldos como en Nicaragua, donde el sueldo mínimo promedio de los trabajadores es de 6.978,34 córdobas, el equivalente a 192,5 dólares estadounidenses.

¿Por qué Venezuela maneja salarios tan bajos?

El economista reiteró que la inflación en Venezuela no se ha podido recuperar y el Gobierno ha creado unas llamadas medidas económicas que no mejoran la crisis; aun cuando se ha duplicado el ingreso de dinero al país a través de la venta petrolera.

Hizo referencia a que es una decisión del Estado subir los sueldos y su responsabilidad lograr que no se devalúe como en ocasiones anteriores; para ello, se requiere que quienes integran el más alto nivel de gobierno y manejan las políticas económicas del país, apliquen estrategias válidas que pongan a repotenciar el país.

Explicó que una verdadera mejoría no se ha logrado porque “no hay políticas o un programa económico para solventar la grave crisis y no hay un equipo económico trabajando en el problema”.

Agregó que la inyección de dólares a la banca privada es una estrategia fallida. “Tenemos que reconocer que no ha habido una estrategia económica con éxito”, afirmó. Dijo que esto es notorio al analizar cómo los rubros subieron y el dólar se alzó al finalizar el año 2022.

“Venezuela ha tenido una grave crisis desde el 2013 hasta el 2020. En el 2021 pareciera que tocamos piso y la economía empezó a recuperarse. Sin embargo, desde mediados del año pasado, abril, hemos visto una ralentización del crecimiento. Ha perdido el impulso, sobre todo después del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras”, señaló.

De igual modo, expuso que Venezuela recibió más de 180% de ingresos petroleros, comparado con el registro de hace dos años atrás.

Indicó que hace 3 años los precios del petróleo estaban a 25 USD y el año pasado con el conflicto bélico subió a 120 USD.

“Eso es más que suficiente para que el salario mínimo en Venezuela se ubique en torno a los 100 o 150 dólares”, sentenció.

¿Qué medidas puede tomar Venezuela para mejorar la economía?

Pérez señaló que Venezuela podría mejorar su economía observando cómo otros países salieron de la crisis. Un ejemplo que mencionó fue Perú, pues dijo que el año pasado en la Universidad Metropolitana se invitó al presidente del Banco Central de Perú y comentó las únicas dos medidas que aplicaron para mejorar la economía de su nación.

El Banco Central peruano abatió la hiperinflación eliminando los créditos al gobierno y vendiendo dólares a la población. Precisamente, esas son las estrategias que considera Pérez que debe tomar Venezuela.

“Al reducir la inflación, el dinero a las familias les rinde más. Eso hace que el consumo se reactive y al reactivarse el consumo, entonces, la demanda se activa y emplean a más personas”, explicó el economista.

Fuente: Radio Fe y Alegría Noticias