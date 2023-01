Ministro de Turismo: se estima ampliar a cuatro vuelos semanales los viajes desde Rusia hacia Venezuela

El ministro de Turismo, Alí Padrón, señaló que el Teleférico de Mérida tiene 90% de activación y se estará entregando en este mes la última estación.

Asimismo, comentó en una entrevista a Globovisión que «lo más importante es la atención al turista» y resaltó que el Teleférico Warairarepano, en Caracas, será entregado todo renovado, así como también con elementos nuevos de seguridad.

Informó que este martes 10 de enero, llegaron 442 turistas rusos a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta y añadió que las autoridades venezolanas tienen planes de ampliar a cuatro vuelos a la semana los viajes desde Rusia hacia Venezuela.

Igualmente, explicó que a la nación han venido empresarios cubanos para realizar compras en Margarita y en Paraguaná, estado Falcón.

Dijo que «estos son pequeños empresarios cubanos que en promedio gastan US$ 3.500, US$ 4.000 y US$ 5.000″ en compras durante su estadía.

Con información de Globovisión