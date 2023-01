Tiziana Polesel: por cada comercio nuevo en Caracas, cierran 10 en otras regiones

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, denunció la falta de acción en ampliar la base tributaria y el pago de impuesto por una minoría. «Sí hay un gran esfuerzo por aumentar los impuestos, pero no por ampliar la base tributaria», dijo.

En entrevista para Onda La Superestación, Polesel explicó que la informalidad y esta falta de ampliación ha repercutido porcentualmente en el pago que deja sólo a un 20% responsable de los impuestos, «de las unidades comerciales que deberían pagarlos».

Señaló que «algunos problemas han empeorado, como es el caso de la voracidad fiscal, y la subida desproporcionada de servicios público que no son tales».

Puntualizó que aunque el comerciante no se resiste a cumplir con las cuotas de pago de los servicios públicos, «no se reciben, como es el caso del agua. Hay una recuperación del cobro, después de dejar de cobrar durante muchísimo tiempo el servicio, hay tarifas actuales, cuando todavía el servicio no llega», señaló.

Comercio en Caracas

Frente a la actividad comercial de Caracas, la experta indicó que se estima que «por cada comercio nuevo en la capital, cierran 10 en otras regiones».

La presidenta de Consecomercio rescató que las gobernaciones y los estados se ven afectados en términos presupuestarios, pasan a tener menos ingresos provenientes del situado, lo que aumenta la presión al comerciante.

Polesel también puntualizó que el mes de diciembre que para los comerciantes es clave, dejó un 15% menos de ventas, en relación con el mismo mes de 2021.

«Hay demasiados elementos que hacen muy difícil la tarea. El tema de la energía eléctrica tampoco se ha estabilizado y tuvimos un diciembre con intermitencia en el combustible, y el mes que supuestamente es de movilizaciones, y turismo familiar, se dio también muy mermado por la incertidumbre de moverse y no saber dónde y cuándo abastecer», fijó.

Con información de Onda La Superestación