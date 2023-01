UE destinará US$ 256 millones de ayuda humanitaria a Latinoamérica y Asia en 2023

La Unión Europea (UE) destinará 237 millones de euros (US$ 256 millones) de ayuda humanitaria a América Latina y a Asia en 2023, lo que supone un incremento de 49 millones respecto al año anterior, según las cifras que publicó este miércoles la Comisión Europea.

Bruselas destinará esos fondos a paliar los efectos de la crisis política y humanitaria en Venezuela y los estragos del conflicto en Colombia, así como la violencia en otros países del Caribe, Centroamérica y México.

También puede leer:

En líneas generales, la ayuda humanitaria de la UE para 2023 aumentará en 200 millones de euros (US$ 216 millones), hasta los 1.700 millones de euros (US$ 1.838 millones), si bien no se ofrecieron cifras a precios corrientes.

De ellos, 207,8 millones irán destinados a mitigar las consecuencia de la guerra en Ucrania, pero también para financiar proyectos en los países de los Balcanes Occidentales, los del Cáucaso y en Turquía.

«Las necesidades humanitarias están aumentando vertiginosamente. La guerra de Rusia contra Ucrania ha empeorado dramáticamente una situación que ya era mala», dijo el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.

La UE asignará 382,2 millones de euros a las guerras de Siria, Yemen y sus efectos en los países vecinos, así como a mejorar la situación de los refugiados saharuis.

También destinará 330,7 millones de euros a los conflictos armados y las consecuencias del cambio climático en la República Democrática del Congo, en Sudán y Sudán del Sur y el Cuerno de África.

Otros 181,5 millones se asignarán para ayudar a la gente en el Sahel, la República Centroafricana y la Cuenca del Chad.

Además, 162,5 millones de reservarán para crisis imprevistas y 108,2 millones para financiar proyectos innovadores e iniciativas políticas.

Fuente: EFE