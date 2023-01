Un 40% de los ejecutivos empresariales piensan en la reducción de personal, según encuesta de PwC

El socio principal de la firma consultora PwC, Pedro Pacheco, tras el encuentro del Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, señaló que las tres principales amenazas para las empresas a corto plazo, son la volatilidad económica, la inflación y los conflictos geopolíticos.

«Lo que ha llamado la atención es el pesimismo de este año», remarcó Pacheco ante los resultados que arrojan que un 73% de los altos ejecutivos prevén una desaceleración de la economía mundial durante los próximos meses, mientras que el 40% de los CEO piensan en la reducción de las plantillas de trabajadores.

Asimismo, en entrevista para Onda La Superestación, afianzó que «lo que estaba previsto que pasara en 15 años, está pasando ahora» y que esto es producto del conflicto ucraniano y la pandemia, lo que ocasionó grandes giros en la economía mundial.

Ante los resultados alarmantes, Pacheco recomendó enfocarse en las causas y cómo afecta de forma individual, y no en el promedio, por la asimetría de los sectores económicos.

«En este momento no hay nada más mentiroso que los promedios. Porque por ejemplo, si el vecino tiene 4 vehículos y yo no tengo ninguno, entre los dos tenemos, 2 en promedio, pero yo no tengo», señaló.

Pacheco también rescató que los sectores de farmacia y supermercados en Venezuela, se verán medidos con nuevos competidores ante la apertura de la frontera colombo-venezolana, pero «la capacidad de adaptación es fundamental para poder responder a los distintos escenarios que se pueden presentar», dijo.

Con información de Onda La Superestación