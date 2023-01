Venezolanos ya pueden solicitar asilo en EE.UU. con una aplicación móvil

Ya está disponible la aplicación móvil CBP One para programar una cita, presentarse en la frontera con México y exponer el caso migratorio para miles de personas que intentan ingresar al territorio de Estados Unidos.

Se trata de una nueva vía para las personas que quieren ingresar a Estados Unidos, si demuestran que pueden ser excluidas del Título 42, la regla de salud pública bajo la cual el Gobierno estadounidense ha negado a los migrantes su derecho a solicitar asilo desde marzo de 2020.

La administración de Joe Biden les restringió a los venezolanos el derecho a solicitar asilo el 12 de octubre de 2022, cuando acordó con el Gobierno de México una serie de medidas de control fronterizo, que incluye la entrega de un permiso o parole humanitario a ciertas personas.

Luego, el 5 de enero, el presidente Biden anunció la puesta en marcha de esta nueva modalidad en línea para entrar en Estados Unidos, cuando incluyó a los nicaragüenses, cubanos y haitianos en el programa de permisos humanitarios que estableció para los venezolanos en octubre de 2022.

En adelante, todos los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, sin los documentos necesarios para ingresar por vías regulares a Estados Unidos, deben competir por uno de 30.000 permisos por mes bajo las mismas restricciones: tener un patrocinador y pasar una verificación de antecedentes, entre otros requisitos.

El nuevo sistema de citas en línea CBP One para los migrantes que buscan obtener una excepción del Título 42 sin intermediarios llegó para quedarse. Es decir, permanecerá como una de las vías para entrar en Estados Unidos, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante un comunicado.

«Mientras el Título 42 está en vigencia, esas personas tendrán que demostrar que tienen una vulnerabilidad o algún otro caso que las deja ser exentas del Título 42. Pero, una vez que se levante el Título 42, este nuevo sistema servirá para que la gente que quiere venir a la frontera y, tal vez, pedir asilo, se registre y cruce de una manera ordenada y regular», dijo el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto.

NEWS: DHS announces the new scheduling function in the CBP One mobile app is now live. Noncitizens in Central or Northern Mexico who seek to travel to the U.S. may use the @CBP app in advance & schedule an appointment at certain SW Border ports of entry. https://t.co/N2hVQa8OsL pic.twitter.com/IalrgqboXy

— Homeland Security (@DHSgov) January 12, 2023