Calicor Bolívar pide revisar facturaciones del servicio de aseo y cargas tributarias para evitar cierre de comercios

La Cámara de Expendedores de Licores y Afines del Estado Bolívar (Calicor Bolívar), pide buscar alternativas que permitan una reducción de las facturas del servicio de aseo urbano y las responsabilidades tributarias.

En ese sentido, el presidente de Calicor Bolívar, Franklin Fernández, explicó que por la recolección de desechos sólidos se estableció un método de determinación para el cobro del servicio que no es favorable para el sector, debido a los altos montos, indica una nota de Fedecámaras Radio.

De acuerdo con Fernández, el decreto establece rangos de precios a una licorería entre US$ 20 y US$ 50, pero empresarios de licores están pagando montos superiores. “La mayoría de las licorerías están pagando US$ 50 y otras inclusive pagan por encima de los US$ 200”, detalló.

“Esas son las cosas que hay que revisar, nosotros hacemos exhorto a las autoridades municipales para que nos permitan sentarnos y revisar esta situación. Aquí no hay una negativa del sector comercial en pagar nuestros impuestos o nuestras obligaciones en servicios”, agregó.

De acuerdo con el presidente de Calicor Bolívar, no hay capacidad de pagar montos tan elevados por servicios de aseo urbano, debido a que los productos que tienen mayor salida son licores de bajo precio que no representan una entrada de dinero importante.

«Aquellas licorerías que tienen un inventario ínfimo de 1.000$, 2.000$ hasta 5.000$, les facturan por aseo el 10% de lo que tienen en inventario», agregó. “No hay correspondencia del monto que hay que pagar por servicio de aseo, con la capacidad contributiva que tienen estos negocios”.

Fuente: Fedecámaras Radio